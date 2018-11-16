التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين مصر وتونس

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة مصر وتونس الجارية بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من جانب منتخب تونس حيث بدأ بتهديد المرمى المصري بالدقيقة الثانية بتسديدة من الخزري من ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء لكن ارتطمت بعارضة المرمى.

وفي الدقيقة 21 قام محمود تريزيجيه بعمل صاحب المحاولة الأولى لمصر على المرمى التونسي بتسديدة صاروخية من الجهة اليسرى بيمناه لكن تصدي لها الحارس.

وسجل نعيم السلبيتي هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر اللقاء من تمريرة قصيرة من زميله وهبي الخزري سددها السليتي بسهولة على يمين الشناوي.

وفي الدقيقة 32 أحرز تريزيجيه هدف التعادل لمصر بعدما توغل في منطقة جزاء منتخب تونس وبعد خطأ دفاعي من تونس سدد تريزيجيه بقوة في المرمى.

وتحتل مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف تونس المتصدرة برصيد 12 نقطة، ويسعى رجال أجيري لتحقيق فوز لاقتناص الصدارة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.