هدف التعادل لمنتخب مصر أحرزه محمود حسن تريزيجية

نجح المنتخب المصري في تسجيل هدف التعادل أمام نظيره التونسي في المباراة الجارية بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

سجل تريزيجيه الهدف بالدقيقة 32 بعدما توغل في منطقة جزاء منتخب تونس وبعد خطأ دفاعي من تونس سدد تريزيجيه بقوة في المرمى.

كان قد سجل نعيم السلبيتي هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر اللقاء من تمريرة قصيرة من زميله وهبي الخزري سددها السليتي بسهولة على يمين الشناوي.

وتحتل مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف تونس المتصدرة برصيد 12 نقطة، ويسعى رجال أجيري لتحقيق فوز لاقتناص الصدارة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.