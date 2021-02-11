الأهلي يضغط وبالميراس يفرض التعادل السلبي فى المونديال

مازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وبالميراس المقامة حالياً بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية بعد مرور 30 دقيقة.يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وعلى معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

فيما يلعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ولم يخشى المنافس ونزل مهاجماً دون أن يستغرق وقتاً لجس النبض ، وكاد طاهر محمد طاهر يستغل هجمة مرتدة لكنه تباطئ في تسلم الكرة.

حاول بطل البرازيل العودة للمباراة بعد مرور أول 10 دقائق تقريباً لكن دفاع الأهلي ظهر متماسكاً في الهجمات الإولى للفريق البرازيلي.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق البرازيلي لكن المسة الأخيرة حالت دون التسجيل وأهدر عمرو السولية فرصة مُحققة لتسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 26 بعدما أخطأ رفائيل فيجا في التعامل مع كرة وإستخلصها عمرو السولية لكنها سددها بعيداً عن الشباك بدلاً أن يسكنها في مرمى بالميراس أو يمررها للكونغولي والتر بواليا الذي كان منفرداً وداخل الشباك بدلاً من أن يُدخل الكرة الشباك.