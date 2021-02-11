إنطلاق مباراة بالميراس والأهلي المصري

انطلق لقاء الأهلي مع بالميراس بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية ، ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.