رونالدو يُرشح رودريجيز بديلاً عن صلاح لليوفي
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رونالدو يُرشح "رودريجيز" بديلاً عن "صلاح" لليوفي

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العرب اليوم - رونالدو يُرشح "رودريجيز" بديلاً عن "صلاح" لليوفي

البرتغالي كريستيانو رونالدو
لندن - العرب اليوم

طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إدارة ناديه بحسم التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فشل المفاوضات مع الدولي محمد صلاح، من الريدز.

ويعيش رودريجيز، حالة من تراجع المستوى في النادي البافاري، ويلعب في الفريق على سبيل الإعارة، وستنتهي مع نهاية الموسم، ويملك الفريق الألماني بند تفعيل الشراء من نادي ريال مدريد. وكانت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية قد أكدت نية نادي السيدة العجوز للتفاوض مع الفرعون المصري لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة في صفقة قد تبلغ قيمتها 175 مليون يورو.

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رونالدو يُرشح رودريجيز بديلاً عن صلاح لليوفي رونالدو يُرشح رودريجيز بديلاً عن صلاح لليوفي



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رونالدو يُرشح رودريجيز بديلاً عن صلاح لليوفي رونالدو يُرشح رودريجيز بديلاً عن صلاح لليوفي



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