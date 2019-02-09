محمد صلاح يُحرز ثالث أهداف ليفربول في شباك بورنموث

نجح فريق ليفربول في تسجيل ثالث أهدافه في مرمى بورنموث، في اللقاء، الذي يجمع الفريقين، بالجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثالث أهداف ليفربول محمد صلاح، في الدقيقة 48.

ويحتل فريق ليفربول وصافة البريميرليج برصيد 62 نقطة، بفارق الأهداف عن مان سيتي المتصدر ووصاحب ذات العدد من النقاط، فيما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.