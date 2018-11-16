منتخب تونس يتقدم بالهدف الأول في شباك مصر بتصفيات أفريقيا

تقدم المنتخب التونسي بالهدف الأول في مرمى نظيره المصري في المباراة الجارية بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، في لقاء يحتضنه استاد برج العرب في حضور جماهيري.

وأحرز هدف التقدم نعيم السلبيتي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء من تمريرة قصيرة من زميله وهبي الخزري سددها السليتي بسهولة على يمين الشناوي.

وتحتل مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف تونس المتصدرة برصيد 12 نقطة، ويسعى رجال أجيري لتحقيق فوز لاقتناص الصدارة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.