ناصر ماهر يتقدم للأهلي بالهدف الأول

نجح الأهلي في التقدم مبكرًا عن طريق ناصر ماهر، في شباك جيما ابا جيفار الاثيوبي في ذهاب دور ال٣٢ بدوري ابطال افريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب.

لم يحتاج ناصر ماهر سوى ٦ دقائق لتسجيل الهدف الاول من جملة فنية رائعة ، وصلت الى كربم ندفيد الذي سددها قوية ترتد من القائم الايمن ، ترتد الى ناصر ماهر يسددها قوية على يمين الحارس .

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