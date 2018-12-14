مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام جيما الإثيوبي

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الذي سيواجه به ضيفه جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل كلا من..

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

ساليف كوليبالي وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم نيدفيد في الدفاع.

حسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر في الوسط.

محمد شريف وإسلام محارب ومروان محسن في الهجوم.

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