أزاح نادي برشلونة الإسباني الستار عن تمثال للاعب الهولندي الراحل، يوهان كرويف، أسطورة النادي الكتالوني كلاعب ومدرب، وذلك خلال حفل أقيم خصيصا لهذه المناسبة.

وظهر كرويف بقميص "البلوغرانا" وشارة الكابتن على ذراعه، وهو يعطي التعليمات لزملائه. ويزن التمثال البرونزي 1500 كغم، ويبلغ ارتفاعه 3.5 متر.