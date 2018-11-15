تأجيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة عامر حسين، تأجيل تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2018 /2019، وذلك بسبب انشغال "المارد الأحمر" بخوض منافسات المباريات المُؤجلة له بسبب خوض فعاليات مسابقة دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتي خسر لقبها أمام الترجي في المباراة النهائية .

وتبحث اللجنة عن موعد مناسب للأهلي والزمالك من أجل إقامة المباراة قبل انطلاق فعاليات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.