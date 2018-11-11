الأهلي يستغني عن 6 لاعبين ويطلب تعاقدات جديدة خلال الانتقالات الشتوية

تعقد لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول، لبحث تداعيات خسارة اللقب الأفريقى أمام الترجى التونسى بثلاثية نظيفة.

وتناقش لجنة الكرة مصير الجهاز الفنى بالكامل، بعد الأصوات التى تصاعدت بتغييره عقب الأداء السيئ الذى تسبب فى خسارة البطولة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بالطريقة ذاتها، سواء مع كارتيرون أو حسام البدرى المدير الفنى السابق.

وانقسمت لجنة الكرة إلى فريقين أحدهما يقترح توجيه الشكر للجهاز الفنى، والبحث عن مدرب عالمى لديه النزعة الهجومية، بعد الانتقادات لأداء كارتيرون بسبب طريقته الدفاعية، وتزعم ذلك الرأى علاء عبدالصادق وحسام غالى، واقترحا تغيير الخواجة، والبحث عن مدرب بنفس مواصفات البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق.

وتمسك محمود الخطيب رئيس اللجنة، ومعه عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو"، باستمرار الجهاز حتى انتقالات يناير المقبل، وفى حالة حدوث أى نتائج عكسية، تجرى إقالته، وذكروا أن الهدف من بقائه حاليًا الحفاظ على استقرار الفريق فنيًا.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الكرة تقرير الخواجة عن أسباب ضياع اللقب الأفريقى، وتراجع مستوى بعض اللاعبين، أمثال محمد الشناوى ومحمد هانى وحسام عاشور وأيمن أشرف وخط الدفاع بالكامل.

وطلبت لجنة الكرة من إدارة التعاقدات برئاسة محمد فضل، ملف الصفقات الجديدة التى حددها الجهاز الفنى لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل، خاصة بعدما أظهرت مباراة الترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، حاجة الفريق لضم نجوم جدد بعد هبوط مستوى اللاعبين.

وكشف مصدر عن أن لجنة الكرة ستعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية برئاسة علاء ميهوب، من أجل معرفة آخر التطورات فى الصفقات المفيدة للنادى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه.

وأضاف المصدر أن كارتيرون قرر الإطاحة بـ٦ لاعبين دفعة واحدة، وطلب التعاقد مع ٧ لاعبين فى يناير / كانون الثاني.

وقرر كارتيرون الاستغناء عن باسم على وأحمد الشيخ وصبرى رحيل وعمرو جمال وأحمد علاء وعمرو بركات، بينما طلب التعاقد مع حسين الشحات ومحمد حمدى ومحمد محمود، ومحمود متولى وحسام حسن وياسر إبراهيم والكاميرونى فرنك كوم.