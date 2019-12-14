أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، الجدل بسبب نشره صورة للاعب التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك، بالخطأ على أحد الأخبار على الموقع الرسمي للفيفا.ونشر حساب الفيفا على تويتر رابط لحوار التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي ، مع الموقع الرسمي حول بطولة كأس العالم للأندية ، واضعًا صورة فرجاني ساسي بالخطأ على الخبر من الخارج على تويتر.وتحدث طه ياسين الخنيسي في الحوار عن بطولة كأس العالم للأندية، ومشاركته في كأس العالم للمنتخبات مع نسور قرطاج، والتي شارك فيها فرجاني ساسي أيضًا ، وعن استفادته وتعلمه من الأخطاء التي حدثت في تلك البطولة.وانضم فرجاني ساسي للزمالك صيف عام 2018، قادمًا من نادي النصر السعودي، ليقوده للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

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