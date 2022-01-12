واقعة مثيرة للجدل الحكم ينهي مباراة تونس ومالي مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي

شهدت مباراة تونس ومالي ضمن مواجهات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية اليوم الأربعاء، واقعة مثيرة للجدل كان بطلها حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي. وأطلق حكم المباراة التي انتهت بفوز مالي بهدف من ركلة جزاء، صافرة نهاية المباراة مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي. وأنهى سيكازوي المباراة حين كانت الساعة تشير للدقيقة 85 لكن بعد تصحيح الزمن قرر الحكم إنهاء اللقاء في الدقيقة 90 رغم توقف اللعب لعدة فترات في الشوط الثاني واللجوء لحكم الفيديو مرتين. واعترض منذر الكبير مدرب تونس وأعضاء فريقه على الحكم بشدة بداعي إطلاق صفارة النهاية دون احتساب وقت بدل ضائع. وسجل إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. وتقام المباراة الثانية في المجموعة بين موريتانيا وجامبيا في وقت لاحق اليوم.