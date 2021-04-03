الاهلي يتأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بتعادل قاتل مع المريخ
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الاهلي يتأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بتعادل قاتل مع المريخ

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العرب اليوم - الاهلي يتأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بتعادل قاتل مع المريخ

الأهلي المصري
القاهرة - العرب اليوم

تعادل النادي الأهلي مع  المريخ السوداني بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سجل للنادي الاهلي الهدف الأول بدر بانون من ضربة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة وفي الدقيقة 93 أحرز ياسر ابراهيم الهدف الثاني .
بهذه النتيجة يصعد الأهلي رسميا الي دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد وصوله للنقطة 8 برفقة سيمبا التنزاني متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة

الشوط الثاني
بدأ الأهلي مسيطرًا علي الكرة وأضاع محمد شريف هدفاً محققاً للنادي الأهلي في الدقائق الأولى .

وفي الدقيقة 55 من عمر اللقاء تصدى محمد الشناوى لكرة خطيرة سددها مهاجم المريخ .

وفى الدقيقة 70 حاول بواليا تسجيل هدف بعد عرضية من طاهر محمد طاهر الا انها كانت بعيدة عن المرمي .

الشوط الأول
بدأ المريخ ضاغطا، وصوب أول تسديدات المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق تيري لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لـ محمد الشناوي.

شهدت الدقيقة الرابعة أولى هجمات الأهلي من كرة عرضية من أفشة لـ محمد شريف، لكنها خرجت ضربة مرمى.

وفي الدقيقة الخامسة سقط محمد الشناوي على الأرض دون تدخل من أي لاعب، لكنه قام سريعا، بعد تدخل الجهاز الطبي.

وتوغل أفشة في الدقيقة السابعة من بعد منتصف الملعب، وسدد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالدفاع وخرجت رمية تماس.

وفي الدقيقة العاشرة كاد محمد شريف ان يسجل الهدف الأول للأهلي من داخل منطقة الجزاء، لكن مدافع المريخ أنقد الكرة من تحت قدمه.

وسدد رمضان عجب لاعب المريخ كرة قوية في الدقيقة،من مسافة بعيدة لكنها اصطدمت بقدم ايمن أشرف وخرجت ركلة ركنية.

وكاد محمد شريف أن يسجل هدف الأهلي الأول من كرة من داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة، لكن الكرة خرجت فوق المرمى.

وتمكن رمضان عجب من تسجيل هدف المريخ السوداني الأول، من كرة رأسية قوية داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 30.

وحاول الأهلي الاستحواذ على الكرة بعد ذلك من أجل إدراك التعادل، لكن دون خطورة على مرمى المريخ.

وفي الدقيقة 36، سجل سيف الدين تيري هدف المريخ الثاني، بعد انفراد تام بـ محمد الشناوي، حارس الأهلي.

وفي الدقيقة 45، أهدر رمضان عجب ركلة جزاء لصالح المريخ السوداني.

تشكيل النادي الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

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الاهلي يتأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بتعادل قاتل مع المريخ الاهلي يتأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا بتعادل قاتل مع المريخ



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