بدر بانون يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك المريخ

سجل بدر بانون الهدف الأول للنادي الأهلي فى شباك نادي المريخ السوداني ، وذلك ضمن اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات ، والتي تقام أحداثها فى الوقت الحالي على أرضية ملعب ستاد الجوهرة الزرقاء