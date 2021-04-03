المريخ يتقدم بهدف رمضان عجب على الأهلي في الدقيقة الـ 26

تقدم المريخ السوداني بهدف نظيف على الأهلى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا سجل هدف التقدم رمضان عجب فى الدقيقة 26 من عمر المباراة برأسية قوية بعدما استغل الضربة الثابتة للمريخ فى ظل غياب الرقابة عليه داخل منطقة الجزاء.