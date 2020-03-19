كونميبول يعلن تأجيل بطولتي كوبا ليبرتادوريس وسود أميركانا بسبب كورونا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونمبيول"، تأجيل بطولتي كوبا ليبترتادويس وسود أمريكانا، إلى مطلع شهر مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال الكونمبيول في بيان عبر حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أنه تأجيل بطولتي كوبا ليبترتادويس وسود أمريكانا، إلى 5 مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.