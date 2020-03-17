اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يؤجل بطولة كوبا أمريكا بسبب كورونا

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن البطولة القارية التي كان مقرر لها هذا العام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو المقبلين، قد تأجلت.