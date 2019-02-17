قررت لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، منع رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في المسابقات الخاصة التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، بعد هجومه المستمر على مجلس إدارة الأهلي المصري، وأخطرت الاتحاد المصري للتنفيذ.

جدير بالذكر أن لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، كانت قد حددت الأحد الماضي، موعداً للتحقيق مع رئيس نادي الزمالك، في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي، بسبب هجومه المستمر على إدارة النادى الأحمر، واتهامهم بالحصول على هدايا من تركى آل الشيخ، رئيس نادى بيراميدز، إلا أنه تخلف عن حضور التحقيق.

وتضم اللجنة في تشكيلها المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض والمستشار وائل مصطفى رئيس الإستئناف، والمستشار طارق النفراوي رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمد قدري رئيس محكمة الجنايات، والمستشار محمود عابدين رئيس المحكمة،

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن خلال وجوده فى اتحاد الكرة خلال الاجتماع مع رؤساء أندية الدورى الممتاز، أنه لن يحضر أى تحقيق فى لجنة القيم، وأن لا أحد داخل الجبلاية يستطيع تحويله للجنة القيم، مشدداً على أنه سيلقن مجلس اتحاد الكرة درساً قاسياً بسبب قرار إحالته للجنة القيم.