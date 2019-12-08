كريستيانو رونالدو يدعم الكيان الصهيوني بـ قميص يوفنتوس

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، قميصه الذى يحمل رقم 7 مع فريق يوفينتوس لوزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس.

والتقى كريستيانو رونالدو وزير خارجية الكيان الصهيوني كاتس، على هامش زيارة الأخير السياسية إلى إيطاليا.

ويعاني رونالدو من تراجع كبير في مستواه مع يوفنتوس في الفترة الأخيرة، تسبب في استبداله أكثر من مرة، من قبل مدربه ماوريسيو ساري.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 12 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدف وحيد.

يذكر أن يوفنتوس يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب ب 38 نقطة.