توهّج دياز وأسبوع برشلونة الحاسم في صدر صحف إسبانيا

سلّطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح الجمعة، الضوء على تعادل ريال مدريد السلبي ضد خيتافي في الليغا، وتألق إبراهيم دياز لاعب الميرنغي، بجانب الأسبوع الحاسم لنادي برشلونة، وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "إبراهيم دياز يكسب النقاط ".

وأضافت الصحيفة "إبراهيم دياز كان اللاعب الأبرز في تلك المباراة الصعبة أمام خيتافي"، وتابعت "ريال مدريد يستعيد لهجة المنافسة التي يريدها زيدان في الدوري الإسباني".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "البارسا الخارق"، وأضافت "أسبوع حاسم للنادي الأكثر احتضانًا للرياضات المختلفة، بوجود العديد من الألقاب على المحك"، وتابعت "النادي الكتالوني بفرقه المحترفة، مرشح للفوز بـ6 ألقاب أوروبية، و6 بطولات دوري و6 بطولات كأس"، وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "حفلة وكأس جديدة".

وأضافت "غدًا يمكن أن يكون يومًا عظيمًا، والبارسا يُحضر لاحتفالات ضخمة حال تحقيقه لقب الليجا في الكامب نو ضد ليفانتي"، وتابعت "لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني سيُسافر إلى برشلونة لكي يسلم لقب الدوري للقائد ليونيل ميسي مباشرة بعد نهاية المباراة ضد ليفانتي".

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