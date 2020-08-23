6 أسباب وراء تفوق الزمالك على الأهلي في القمة 120

خاض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مباراة قوية أمام الأهلي في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، وتمكن من الفوز بها بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وهناك 6 أسباب ساعدت كارتيرون والزمالك على اقتناص الفوز من المباراة وتقديم أداء عال وهي:

- الأخطاء القاتلة لمدرب الأهلي

- تغييرات غير مؤثرة للأهلي

- تألق أجانب الزمالك وإخفاق أجانب الأهلي

- تفكك خطوط الأهلي

- صلابة مدافعين الزمالك

- الشد العصبي للاعبي الأهلي