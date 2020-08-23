الأهلي يوقع عقوبات مالية كبيرة على لاعبيه بسبب الزمالك

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى توقيع عقوبات على لاعبى الفريق عقب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية فى لقاء القمة الذى أقيم مساء أمس فى إطار مباريات الأسبوع الـ21 لمسابقة الدورى جاء ذلك وفقا للائحة الفريق التى تنص على خصم مبالغ مالية من اللاعبين فى حالة الخسارة ويخضع أحمد الشيخ لفحص طبى اليوم للوقوف على حالته ومدى جاهزيته للعودة للتدريبات وتحديد موقفه من لقاء الجونة ورفض فايلر المدير الفنى الحصول على راحة، ويستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر اليوم استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى إطار مباريات الدورى.

من جانبه أ كد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، تفوق على الأهلى بشكل كبير فى الفترة الماضية، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "القمة شهدت أداءً فنياً جيداً للفريقين، الأهلى والزمالك فى الشوط الأول أضاعوا فرصا كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين" وأضاف الصقر، "المباراة سلوكياً خرجت بشكل جيد، وكانت هناك روح جيدة بين اللاعبين، نبارك للزمالك على الأداء المميز، وباتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلى فى أكثر من مناسبة"، مشيرا إلى أن المدرب السويسرى ترك الاستحواذ للأهلي، ولديه مفاتيح لعب قادرة على إنهاء الهجمات بشكل جيد.