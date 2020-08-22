حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على عقد جلسة مع ثنائي الفريق حازم إمام والتونسي فرجاني ساسي، خلال معسكر الفريق الحالي والخاص بمباراة الأهلى وكشف مصدر داخل الفريق، أن الجلسة جاءت من أجل تهدئة الأجواء بين الثنائي، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد داخل الملعب وعدم التأثر بأي أمور أخرى

ومن المقرر أن يشارك اللاعبان في لقاء الأهلي بشكل طبيعي، حيث سيعتمد الجهاز الفني للزمالك على حازم إمام في قيادة الجبهة اليمنى، وذلك بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام المقاصة وإف سي مصر للإصابة، كما سيعتمد على ساسي في خط الوسط بجانب طارق حامد جلسة صلح بين حازم إمام وفرجاني ساسي قبل القمة كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مران الفريق الأخير قبل القمة شهد جلسة صلح بين ثنائي الفريق حازم إمام وفرجاني ساسي وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن الجهاز الفني وأكثر من لاعب في الفريق تدخلوا لتقريب وجهات النظر بين الثنائي بعد المشادة التي حدثت بينهما مؤخرا.