أحمد شوبير يهاجم فايلر بسبب هذا اللاعب

هاجم الإعلامي أحمد شوبير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب تصرفه تجاه أزمة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق ونصحه بضرورة عودة اللاعب لصفوف الفريق الأحمر وانهاء الأزمة وتحدث شوبير خلال برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"" هل آن الأوان لعودة صالح جمعة لصفوف الأهلي؟" وأضاف" يجب أن يتم فتح صفحة جديدة مع صالح جمعة وإنهاء مشكلاته مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واستعادة خدماته خاصة أن الفريق في حاجة له وأكد حارس الأهلي السابق أن العِند يورث الكفر".