فايلر يتهم مروان محسن بالفشل في الأهلي

انتقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، مستوى بعض اللاعبين في المباراة، وعلى رأسهم مروان محسن بعد المستوى الباهت الذي ظهر به بعد نزوله في الشوط الثاني، وحالة اللامبالاة وعدم التركيز في الملعب، وظهور علامات الغضب عليه ووجه المدرب السويسري انتقادات شديدة لمروان محسن، بعد فشله في تحقيق الكثافة الهجومية وتشكيل أي خطورة على مدافعي الزمالك وهدد فايلر، المهاجم مروان محسن باستبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة، حال استمراره على نفس المستوى، وهو ما قد يجعله خارج الحسابات بشكل نهائي.