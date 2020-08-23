اتجاه لإيقاف مستحقات لاعبي الأهلي حتى نهاية دوري الأبطال

يسود اتجاه قوي داخل النادي الأهلي، بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول، عقب الخسارة من الزمالك بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز وكشف مصدر مُطلع داخل النادي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، يدرس بقوة إيقاف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنهائي، كنوع من العقاب للاعبين بعد التهاون أمام الزمالك.

وأوضح المصدر أن الخطيب يعيش حالة من الغضب الشديدة بعد الخسارة الموجعة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، خاصة في ظل ظهور لاعبي الأهلي بمستوى مُخيب للآمال في المباراة وافتقدوا الروح القتالية التي يتميز بها على مدار تاريخه وأكد المصدر أن الخطيب يخشى من ضياع بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب حالاة اللامبالاة وعدم المسؤولية لبعض اللاعبين، وهو ما يجعله يلجأ لإيقاف المستحقات للاعبين خلال الفترة الحالية لمحاولة انقاذ الفريق وإعادة المسار مرة أخرى.