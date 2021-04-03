المريخ يضيف الهدف الثانى فى مرمى الأهلى

أضاف المريخ السودانى الهدف الثانى فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال افريقيا سجل هدف التقدم رمضان عجب فى الدقيقة 26 من عمر المباراة برأسية قوية بعدما استغل الضربة الثابتة للمريخ فى ظل غياب الرقابة عليه داخل منطقة الجزاء وأضاف سيف الدين تيرى الهدف الثانى فى الدقيقة 35 بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل واستغلال تمريرة زميله ليتقدم بها نحو مرمى محمد الشناوى ليحرز الهدف الثانى ووضح من الهدفين اخطاء كارثية فى خط دفاع الأهلى .