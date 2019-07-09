إيقاف رئيس الاتحاد المغربي بسبب الزمالك

ذكرت تقارير صحفية أفريقية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إيقاف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لمدة عام وذلك بسبب الشكوى المقدمة ضده من الاتحاد الإثيوبي، والتي تفيد بأنه قام بالتعدي على الحكم الأثيوبي تيسيمبا باملاك الذي أدار مباراة نهضة بركان والزمالك في نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية في مايو الماضي.

وكان الاتحاد الأثيوبي قد اشتكى لقجع بسبب واقعة أوردها الحكم في تقريره، الأمر الذي جعل الكاف يناقش الموقف قبل أن يصدر القرار بحسب ما أفاد حساب "أفريكان فوتبول ريبوت" المتابع لملف الكرة الأفريقية.

يذكر أن الزمالك توج بلقب الكونفدرالية بعدما فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان.