طارق حامد ينافس البدري والخنيسي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. واستبعاد نجم الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة لمسابقات الأندية، لعام 2019 الجاري.

وشهدت القائمة النهائية تواجد طارق حامد نجم الزمالك، بينما تم استبعاد محمود علاء وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى علي معلول، ظهير أيسر الأهلي.

وضمت القائمة النهائية 5 لاعبين وهم، أنيس البدري (تونس والترجي)، وكودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)، طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)، طارق حامد (مصر والزمالك)، يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).

وكان طارق حامد، قاد فريقه الزمالك، للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في مايو الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل من عام 2020، بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.