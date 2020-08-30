رابطة الليجا تصدم ميسي وتؤكد لا رحيل عن برشلونة قبل دفع 700 مليون يورو

أصدرت رابطة الدوري الإسباني "ليجا"، الأحد، بيانًا للرد على ما وصفتها بـ "التفسيرات المختلفة" للعقد المبرم بين اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" ونادي برشلونة.