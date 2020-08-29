ميسي يمكنه الرحيل مجانًا عن برشلونة

فجرت تقارير إذاعية كتالونية مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص أزمة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني وكان ميسي قد أرسل فاكسًا لبرشلونة يخبرهم فيه أنه قرر الرحيل عن الفريق مجانًا هذا الصيف باستخدام بند في عقده يسمح له بذلك، لكن إدارة فريق برشلونة أخبرته بأنه يجب عليه أو الفريق الذي سيتعاقد معه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ 700 مليون يورو.