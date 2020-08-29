ميسي يثير الجدل مجددا

كشف تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، يرفض فكرة العودة إلى تدريبات النادي الكتالوني هذا الأسبوع لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد وحسب إذاعة "RAC1" الكتالونية، فإن ميسي لن يظهر غدا الأحد في المدينة الرياضية لبرشلونة، للخضوع لاختبار فيروس كورونا، قبل العودة إلى التدريبات الاثنين وأضافت: "ميسي أصبح خارج برشلونة أكثر من أي وقت مضى بعد الفاكس الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي، ويتخذ عدة إجراءات أخرى مثل عدم حضوره غدا للتأكيد على قراره بالرحيل".