ميسي يبدأ العصيان على برشلونة ويغيب عن فحوصات كورونا

اتخذ ليونيل ميسي، أولى خطوات العصيان على برشلونة، من أجل الخروج عن الفريق الكتالوني، وبدء رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي، من بوابة مانشستر سيتي ولم يحضر البرغوث الأرجنتيني، الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، تمهيداً للعودة إلى التدريبات، من أجل البدء في فترة الإعداد للموسم الجديد، ما ينذر باقتراب رحيله عن برشلونة، وإصراره على عدم الاستماع لمفاوضات النادي لتجديد عقده أو البقاء لنهاية عقده.