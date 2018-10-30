بدء إجراءات انتخاب عضوين جديدين لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

سلم المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم البند الأخير فى أعمال الجمعية العمومية، الذى يتضمن انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة إلى لجنة الانتخابات برئاسة المستشار أحمد سعد الشريف التى اعتلت المنصة لبدء مهامها.



وأغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بحضور 205 أندية من أصل 222، حيث اكتمل النصاب القانونى بتواجد 112 ناديا.



ويترشح على مقعد الرجل أحمد شوبير وعاصم مرشد، بينما يتصارع على مقعد المرأة دينا الرفاعى وشيماء منصور.