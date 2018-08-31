فيدرر يبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا للتنس

تغلب السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني على الفرنسي بنوا بير بثلاث مجموعات دون مقابل بنتيجة 7-5 و6-4 و6-4 ليصعد للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ورغم الفوز بثلاث مجموعات متتالية لم يقدم فيدرر أداءً جيداً وخاصة في المجموعة الثالثة عندما فرط في تقدمه 4-1 وتأخر 5-4 بسبب الإرسال السيء.

لكن فيدرر انتفض ليتفوق على اللاعب الفرنسي الذي تصرف بجنون خلال المباراة بصيحات عالية وإلقاء مضربه وتسديد الكرات.