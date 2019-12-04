عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة.

نستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها:

كأس مصر

07:30 ـ الزمالك VS الشرقية ـ القناة الناقلة: تايم سبورت.

02:30 ـ المقاولون العرب VS الجزيرة بالضبعة ـ القناة الناقلة: تايم سبورت

الدوري المصري

05:00 ـ الإسماعيلي VS طنطا ـ القناة الناقلة: أون سبورت

07:30 ـ حرس الحدود VS الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة: أون سبورت

الدوري الإنجليزي

10:15 ـ ليفربول VS إيفرتون ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD

09:30 ـ مانشستر يونايتد VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD

09:30 ـ تشيلسي VS أستون فيلا "تريزيجيه" ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD

09:00 ـ ليستر سيتي VS واتفورد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

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