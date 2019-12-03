ميتشو لم يفلت عقوبات بالجملة على أندية الدوري المصري الممتاز

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقريرها الخامس بشأن العقوبات الموقعة لما ورد في المباريات الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 50 ألف جنيه لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 50 ألف جنيه لتأخر الفريق للنزول للملعب في الشوط الثاني.

- توقيع غرامة مالية على الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك 50 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

- إيقاف اللاعب / محمود علاء الدين محمود ( الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف اللاعب/ محمد حسين عواد موسى (الزمالك ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف اللاعب/ رامي محمد صبري منصور ( إنبي ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف اللاعب / مصطفى جمال عبدالمجيد ( حرس الحدود ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على نادي مصر قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني .

- توقيع غرامة مالية على نادي سموحة قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق للنزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

- توقيع غرامة مالية على نادي طنطا قيمتها 20 ألف جنيه للنزول بعض أفراد الجهاز الفني والإداري أرض الملعب.

- إيقاف اللاعب/ محمود أبو السعود زكي محمد ( المقاولون العرب ) مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على نادي الجونة قيمتها 50 ألف جنيه لتأخير الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني.

- إيقاف اللاعب / أحمد مجدي الحسيني محمود ( الإنتاج الحربي ) مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

