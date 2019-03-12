بعد عودة المنقذ لريال مدريد أول تعليق من زيدان
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بعد عودة المنقذ لريال مدريد.. أول تعليق من زيدان

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العرب اليوم - بعد عودة المنقذ لريال مدريد.. أول تعليق من زيدان

زين الدين زيدان
مدريد - العرب اليوم

أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن عودته، الاثنين، إلى تدريب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني بعد 9 أشهر من استقالته، يعتبر "تحديا أكبر" من ولايته الأولى (2016-2018).

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد إعلان عودته لتدريب النادي الملكي "إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية"، مضيفا "لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ .. لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة".

وأضاف زيدان الذي قاد الريال  للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية: "أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى. أعتقد بأن قلبي قال لي: (لقد استرحت جيدا)"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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بعد عودة المنقذ لريال مدريد أول تعليق من زيدان بعد عودة المنقذ لريال مدريد أول تعليق من زيدان



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بعد عودة المنقذ لريال مدريد أول تعليق من زيدان بعد عودة المنقذ لريال مدريد أول تعليق من زيدان



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