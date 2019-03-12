بعد ساعات فقط من عودة النجم الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب ريال مدريد، ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الملكي سيتقدم بعرض إلى نادي تشلسي الإنجليزي لشراء نجمه إيدن هازارد، وذلك رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي اللندني والتي تحظر عليه دخول سوق الانتقالات الصيفية والشتوية في الموسم القادم.

ومع عودة زيدان إلى قيادة دفة النادي الملكي فإن صفقة هازارد عادت لتطرح بقوة، خاصة وأن زيزو معجب جدا بالنجم البلجيكي وكان يسعى لجلبه إلى صفوف الملكي قبل استقالته المفاجئة في الصيف الماضي.

كما أن النجم البلجيكي لم يخف رغبته في أكثر من مناسبة بالانضمام إلى الميرنغي، وخاصة قبل استقالة زيدان منذ أشهر.