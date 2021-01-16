أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي عن رد فعل نادي سانت إيتيان، بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب مصطفى محمد من نادي الزمالك وذكرت شبكة "eurosport" العالمية، أن نادي سانت إيتيان جدد اهتمامه بالنمساوي أدريان جروبيتش، مهاجم لوريان، بعد فشل صفقة مصطفى محمد وتابع الموقع الفرنسي، أن نادي سانت إيتيان يواجه مشكلة جديدة، وهو اهتمام بعض الأندية الإيطالية مثل كروتوني وبولونيا وبينيفينتو بضم المهاجم النمساوي. كان نادي الزمالك، أعلن في بيان رسمي، أمس الجمعة، رفضه احتراف مصطفى محمد وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي بتاريخ 14 يناير 2021، في قناة "النهار"، وما تضمنته من إشارة إلى أن أشخاصا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه. وفي هذا الشأن، يؤكد نادي الزمالك ما يلي:

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم إتمام الصفقة، ويطالب المسئولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك التزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع ثالثا: وفي هذا الإطار، يعلن نادي الزمالك إلغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر رابعا: أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسئولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.