تطورات مخيبة تُعرقل إنتقال نجم الزمالك الى النادي الفرنسي

كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء ينتظرون حاليا رد نادي سانت اتيان الفرنسي على طلبات إدارة القلعة البيضاء بشأن شروط النادي لبيع مصطفى محمد مهاجم الفريق للنادي الفرنسي في الفترة الحالي وأضاف المصدر أن إدارة سانت اتيان لم ترسل ردها على طلبات النادي وفي وفي حالة ارسال الرد اليوم سيتم احالة الامر لمحلس الادارة لاتخاذ القرار الرسمي وينتظر أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.