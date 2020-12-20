3 أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع لاعب الزمالك مصطفى محمد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن أحد مكاتب التسويق الرياضي الموجودة في فرنسا تواصلت خلال الأيام الماضية مع أحمد يحيى وكيل اللاعب مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك من أجل معرفة إمكانية احتراف اللاعب في الدوري الألماني وأوضحت الشركة الفرنسية لوكيل اللاعب أن هناك 3 أندية من ألمانيا مهتمة بالتعاقد مع مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة وهي بروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ وباير ليفركوزن

وعرضت الشركة الفرنسية بشكل مبدئي مبلغ في بداية التفاوض هو 5 ملايين يورو ولكن أحمد يحيى لم يرد على الشركة الفرنسية حتى الآن وكانت لجنة الكرة بنادي الزمالك، كشفت عن شروط النادي الأبيض من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا.