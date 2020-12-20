لجنة الكرة بالزمالك ترفض رحيل مصطفى محمد وتعدل عقده

رفضت لجنة الكرة بنادي الزمالك العروض الفرنسية التي وصلت لمصطفى محمد مهاجم الفريق من ناديي نانت وسانت ايتيان في ظل حاجه النادي لخدمات اللاعب وستعقد لجنة الكرة بالنادي جلسة مع مصطفى محمد لاخطاره برفض رحيله وتعديل عقده في الفترة المقبلة في ظل حاجه الفريق له وكان اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن لجنة الكرة بالزمالك رفضت التفريط في خدماته لحاجه الفريق له.