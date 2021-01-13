سانت إتيان يتجاهل طلبات الزمالك ورحيل مصطفى محمد مهدد بالفشل

تجاهل مسؤولو نادي سانت إتيان الفرنسي طلبات نادي الزمالك بشأن رحيل اللاعب مصطفى محمد لخوض فترة احتراف خارجي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة النادي الأبيض برحيل اللاعب ولكن بشروط محددة وتم الاتفاق على ذلك الأمر من قبل، وكشف مصدر داخل النادي، عن عدم رد مسؤولي سانت إتيان على الزمالك حتى الآن، ورفضهم دفع مقابل مالي قدره 5 ملايين دولار من أجل إتمام الصفقة، علاوة على بنود التعاقد الأخرى وهي دفع نسبة من عائد البيع ونسبة مشاركة اللاعب في بطولة دوري أبطال اوروبا وأضاف المصدر، أن النادي الأبيض تمسك بشروطه ورفض رحيل اللاعب قبل دفع مقابل مالي قدره 4 ملايين دولار «كاش»، والموافقة على باقي البنود.