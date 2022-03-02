البرق ينهي حياة لاعب صن داونز السابق لايسبا رامابولا

كشفت تقارير صحفية أن لايسبا رامابولا لاعب صن داونز السابق توفى أمس أثر البرق فى ولاية سيشوجو الجنوب أفريقية وسط حالة من الحزن والآسى على زملائه قالت مصادرنا أن رامابولا صاحب الـ 21 عاما ولاعب نادى تورفلوب توفى أثر البرق فى مسقط رأسه.