الترجي التونسي ينجو من الخسارة أمام النجمة اللبناني بهدف قاتل

اقتنص الترجي الرياضي التونسي، تعادلا قاتلا من مضيفه النجمة اللبناني، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.