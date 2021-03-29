عودة الجماهير لملاعب السعودية بنسبة 40%

أعلنت وزارةالرياضة السعودية اليوم الاثنين السماح بحضور الجماهير "الذين تلقوا اللقاح" في مباراة المنتخب الوطني مع فلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب.

وأكدت الوزارة أن عودة الجماهير للمباريات ستكون بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.