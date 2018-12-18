إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه.

نقلًا عن سبوتنيك

قد يهمك أيضًا:

مانشستر يونايتد يجهز 40 مليون إسترليني لإغراء بوكيتينو

"مانشستر يونايتد" يكشف إيراداته خلال العام المالي الجديد ويحقّق التوقعات